Александер Шалленберг раніше очолював австрійське МЗС.

Новим канцлером Австрії став дипломат Александер Шалленберг, який очолював МЗС країни в уряді Себастьяна Курца, що пішов у відставку.

Сьогодні президент Австрії Александер Ван дер Беллен привів Шалленберг до присяги, повідомляє DW.

Юристу, професійному дипломату Шалленбергу 52 роки, він володіє кількома іноземними мовами. Вважається, що він багато в чому підтримує курс екс-канцлера Австрії Курца - особливо в тому, що стосується проблем міграції.

Президент також привів до присяги і нового міністра закордонних справ Австрії. Ним став посол Австрії у Франції Міхаель Лінхарт.

Відставка Курца: що відомо

Увечері 9 жовтня Курц, проти якого було висунуто звинувачення в корупції, оголосив про відставку з поста канцлера Австрії. Тепер він збирається очолити фракцію Австрійської народної партії (АНП) в парламенті країни.

Раніше прокуратура Австрії підтвердила, що веде розслідування проти Курца і ще дев'ятьох осіб, підозрюваних у зловживанні довірою і корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки Міністерство фінансів Австрії використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це, як передбачається, було частиною плану, який дозволив Курцу спочатку прийти до влади в АНП, а пізніше обійняти пост канцлера.

Автор: Вікторія Токарєва