Рішення ухвалили у Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо злочинів Російської Федерації. Про це повідомила в Telegram голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

Зазначається, що рішення ухвалили у Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

"Дуже дякую колегам з ОП та Кабміну за роботу, та нашій делегації у ПАРЄ, що боролася за це рішення від самого початку", - додала Мезенцева.

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Спецтрибунал щодо злочинів Росії - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 9 травня міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України провели саміт у Львові. Про результати зустрічі повідомлялось в Львівській заяві Коаліції.

В документі зазначалось, що"завершено технічну роботу над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи".

Коаліція висловила тверду підтримку якнайшвидшому започаткуванню діяльності Спецтрибуналу з метою покарання російського диктатора Володимира Путіна та усіх інших воєнних злочинців.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра говорила про те, що Спецтрибунал зможе запрацювати вже у 2026 році. Посадовиця зазначила, що процес може бути тривалим, проте у сторін уже є чітке розуміння процесу створення трибуналу в Гаазі.

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