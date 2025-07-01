Глава держави закликає Верховну Раду оперативно ратифікувати Угоду про створення Спеціального трибуналу.

Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як повідомив глава держави в Telegram, відповідна угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і "тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу".

"Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно", - наголосив Зеленський.

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Крім того, як повідомив президент, він очікує і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції.

"Уже цього року в Росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності. Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", - відзначив Зеленський.

Створення Спецтрибуналу проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2025 року Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу. Зеленський наголосив, що "Гаага чекає на винуватців" агресії проти України.

До роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Загалом підготовка зайняла понад два роки. 9 травня 2025 року у Львові коаліція держав офіційно підтримала створення такого трибуналу.

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