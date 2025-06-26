Угода і трибунал дають справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії, заявив президент.

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

"Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Ми повинні чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це разом, усією Європою", – прокоментував глава держави підписання угоди у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський додав, що "Гаага чекає на винуватців".

Відео дня

"Відповідальність має бути. Дякуємо за те, що Рада Європи взяла на себе лідерство в цьому процесі. Справедливість обовʼязково буде відновлена", – резюмував президент.

Угода про Спецтрибунал проти РФ: інші деталі

Як повідомляється на сайті президента України, до роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Загалом підготовка зайняла понад два роки. 9 травня 2025 року у Львові коаліція держав офіційно підтримала створення такого трибуналу.

Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив, що після підписання угоди про Спецтрибунал почнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, "щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати і допомогти в управлінні трибуналом".

Водночас член делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук зауважила, що угода – це вже дієвий юридичний інструмент. За її словами, Спецтрибунал доповнить роботу Міжнародного кримінального суду, який не має юрисдикції над злочином агресії РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: