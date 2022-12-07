У всіх трьох термін повноважень ще не закінчився. Про причини їхньої відставки не повідомляється.

Троє суддів Конституційного Суду України добровільно пішли у відставку - всі призначені парламентом України, повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

"У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що за результатами засідання Конституційний Суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв.

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У всіх трьох термін повноважень ще не закінчився. Про причини їхньої відставки не повідомляється.

Скасування е-декларацій - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів. Тоді всі ці три судді підтримали це рішення.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонував припинити повноваження усього складу Конституційного суду.

У законопроекті йшлося, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонував припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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