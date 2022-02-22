Підозрюваний в хабарництві депутат Київради припинив членство на період слідства.

Депутат Київради від "Слуги народу", голова комісії міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин, якого звинувачують в хабарництві, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу" на період слідства.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в Telegram.

"Сьогодні отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно зі статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть не зазначаючи підстав. Тому ми "відпустили" Трубіцина", - написала Шуляк.

Сам же Трубіцин у Facebook зазначив, що після припинення членства у партії "СН" продовжує виконувати свої депутатські обов'язки у Київській міській раді і продовжує працювати у фракції "Слуга народу".

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина і ще п'ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Йому повідомлено про підозру.

За даними слідства, депутат у змові з групою осіб організував схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розташування точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальше безперешкодне використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці.

Свої "послуги", за інформацією правоохоронців, учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом планували розподілити між собою.

Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід Трубіцину - тримання під вартою до 9 квітня із можливістю внесення застави у розмірі майже 15 мільйонів гривень. Цю суму за нього внесли.

15 лютого Шуляк в коментарі журналістам повідомила, що Трубіцина можуть позбавити мандата найближчого тижня.

Трубіцин заявляє, що не отримував жодних хабарів і що проти нього здійснюється масштабна інформаційна атака, пов'язана з депутатською діяльністю.

17 лютого Трубіцин взяв участь у засіданні сесії Київради.

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