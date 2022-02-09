Оперативники НАБУ викрили депутата та ще п’ятьох осіб на одержанні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Згідно з повідомленням, йдеться про депутата Київради, голову однієї з постійних комісій Київради; помічника депутата Київради; директора комунального підприємства; заступника директора комунального підприємства; заступника директора комунального підприємства; наближену до депутата особу.

"Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі ("купав") заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо)", - йдеться у повідомленні.

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Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

Слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

У соцмережах поширено інформацію, що НАБУ затримало при отриманні хабара у 1,26 млн грн депутата Київради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, який є главою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, а також його помічника.

У коментарі УНІАН депутат Київради Леонід Ємець, посилаючись на неофіційні джерела, підтвердив затримання депутата Трубіцина і що це відбулось у приміщенні Оболонської РДА. "Знаю, що це пов’язано з пересувними МАФами", - додав він.

Нещодавно Трубіцин співав на міні-концерті після презентації Програми розвитку Києва від партії "Слуга народу".

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