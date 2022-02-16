Також заставу внесено і за інших фігурантів справи про хабарництво.

За підозрюваного у хабарництві депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина внесли визначену судом заставу на суму 15 млн грн.

За даними джерела "Української правди" у Вищому антикорупційному суді, також були внесені застави за виконуючого обов'язки директора КП "Міський магазин" Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна і за неофіційного помічника Трубіцина Іллю Ліфа.

Як повідомляв УНІАН, увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 млн грн. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю в різних районах Києва.

Трубіцину вдалося втекти від детективів, однак увечері того ж дня НАБУ повідомило про затримання депутата і ще п'яти фігурантів незаконної схеми.

Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві Трубіцина з альтернативою застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн.