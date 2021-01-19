У ДБР зазначили, що Олександр Тупицький після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому.

Як повідомляє прес-служба ДБР у Facebook, Тупицький підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

"Нехтуючи вимогами Конституції України та положеннями Кримінального процесуального кодексу України, діючи з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, у якому він є підозрюваним, цей суддя продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що Тупицький після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце.

"Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його Голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для Голови Суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні", - вважають у ДБР.

У відомстві нагадали, що указом Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 його відсторонено від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. "Як наслідок підозрюваний строком на два місяці втратив право виконувати обов’язки судді Конституційного Суду та його Голови", - зазначили в ДБР.

"Іншим чином, ніж шляхом відсторонення від посади судді КСУ й одночасно його Голови, неможливо запобігти ризикам впливу останнього на інших свідків у цьому кримінальному провадженні - співробітників КСУ, перешкоджання наданню ними документів на запит слідчого, явки на допит тощо", - додали в ДБР.

Конституційна криза в Україні

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.

Офіс генпрокурора сьогодні, 28 грудня, направить клопотання президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді.

Народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря заявила, що голова КСУ може бути відсторонений з посади судді, згідно з кримінально-процесуальним Кодексом України.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці.

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Автор: Олександр Топчій