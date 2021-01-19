Сам Тупицький заявляє про перешкоджання виконанню ним своїх службових обов’язків.

Працівники Управління державної охорони України 19 січня не допустили Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького до приміщення Суду та робочого кабінету.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ. Тупицький заявляє про перешкоджання виконанню ним своїх службових обов’язків.

Відсторонення Тупицького: що відомо

28 грудня глава КС Тупицький не з'явився на виклик в офіс генпрокурора, повідомлення про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих свідченнях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на 2 місяці. Після цього в КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

30 грудня правовий департамент Секретаріату КС оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність Указу президента про відсторонення Тупицького. Своєю чергою в офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного Суду і щодо яких суд не приймав рішень, є юридично нікчемними.

5 січня 2021 року судді КСУ провели збори, за підсумками яких зробили заяву, в якій висловили заклопотаність ситуацією у зв'язку з виданням президентом указу "про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України".

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Автор: Дмитро Захаров