Переговори щодо створення самого трибуналу поки тривають.

Початок роботи Міжнародного центру з розслідування вторгнення Росії в Україну є першим кроком до притягнення російського керівництва до відповідальності, а також чітким сигналом, що відповідний міжнародний трибунал щодо переслідування російського керівництва буде створено.

Саме цей центр і буде відповідальний за збір даних, які будуть основою для офіційного обвинувачення злочинців, про що в інтерв'ю ТСН зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Це перший крок в тому, щоб притягти найвище політичне та військове керівництво Росії до кримінальної відповідальності на міжнародному рівні… Це сигнал на міжнародному рівні, що трибунал щодо переслідування за злочин агресії неодмінно буде створений. Інакше наші партнери не допомагали б у створенні цього першого кроку", - зазначив він.

За його словами, головною метою роботи цього центру має стати підготовка проекту обвинувального акту зі всіма доказами, який буде основою майбутнього трибуналу.

"Жоден кримінальний суд не має юрисдикції щодо розслідування злочинів агресії саме в ситуації російської агресії проти України, саме тому ми створили цей додатковий компліментарний інструмент. Це будуть українські прокурори і прокурори з інших країн, які будуть спільно напрацьовувати, фактично будувати цю справу, справу щодо злочину агресії проти вищого військового та політичного керівництва РФ", - додав він.

Також генпрокурор зазначив, що міжнародне право надає широкі можливості, тому важливо, що ті, хто приєднаються до України в тому, щоб реально покарати Путіна та його оточення, були реально до цього готові.

"Ніхто не може сказати, що хтось лякається покарати Путіна за злочин агресії. Навіть, якщо є такі думки, то цього ніхто не визнає. Ми розуміємо, що не може бути для Путіна шансу, що він не буде покараний. Всі наші партнери, весь цивілізований світ, всі знають, що злочин агресії був скоєний, всі знають, хто має бути переслідуваний за цей злочин. Питання тільки в політичній волі", - сказав він.

Щодо створення самого трибуналу Костін зазначив, що "ці переговори ще тривають".

Суд над російською владою за злочин агресії

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Це – унікальний судовий центр, інтегрований в Євроюст для сприяння національним розслідуванням злочину агресії, пов’язаного з війною в Україні.

Завдяки центрові незалежні прокурори з різних країн зможуть щодня співпрацювати в єдиному місці, швидко та ефективно обмінюватися доказами та узгоджувати спільну стратегію розслідування та обвинувачення. На постійній основі там працюватимуть 20 прокурорів.

За словами судді Народного суду в Гаазі Стівена Репа, для створення трибуналу над Путіним необхідне успішне голосування у Генеральній асамблеї ООН – за рішення повинні проголосувати не лише представники країн ЄС, а й інших 90 держав.

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