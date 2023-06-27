Генпрокурор України Костін висловив сподівання, що це усуне прогалини у механізмах притягнення до відповідальності агресора.

Наступного тижня в Гаазі почне роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Як повідомляється на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, про це очільник відомства Андрій Костін сказав на 5-му Відкритому форумі Slynn Foundation, присвяченому проблемі безкарності Росії.

"Сподіваюся, що це усуне прогалини у механізмах притягнення до відповідальності агресора. Створення спеціального міжнародного трибуналу є найбільш законним рішенням і відповіддю на безкарність Росії", – зазначив Костін.

Як нагадали у ОГПУ, рішення про відкриття ICPA було затверджено у березні 2023 року під час конференції "United for Justice" у Львові. Тоді генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

Агресія РФ проти України

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ ініціював Офіс генерального прокурора за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

2 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення у Гаазі Міжнародного центру для переслідування злочинів агресії в Україні.

Вона нагадала, що українські правоохоронці працюють разом із європейськими колегами та разом збирають докази для притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

19 січня Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для президента РФ Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців. У резолюції йдеться також про притягнення до відповідальності президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України.

Відомо також, що 17 лютого уряд Нідерландів схвалив рішення про створення в Гаазі компенсаційної міжнародної організації за агресію РФ проти України – Міжнародного реєстру збитків.

16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Москву "негайно зупинити військові операції, розпочаті 24 лютого на території України".

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Міжнародний кримінальний суд пояснює, що Путін і Львова-Бєлова підозрюються в незаконній депортації українських дітей.

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