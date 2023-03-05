Трибунал зможе винести вирок упродовж тижнів, зазначив суддя Народного суду в Гаазі.

Для створення трибуналу над президентом РФ Володимиром Путіним необхідне успішне голосування у Генеральній асамблеї ООН - за рішення повинні проголосувати не лише представники країн ЄС, а й інших 90 держав.

Про це суддя Народного суду в Гаазі Стівен Реп заявив в інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону. "Україна не може судити Путіна. Герасимова (начальник Генштабу армії РФ - Ред.) - так, можна навіть Шойгу (очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу - Ред.), але не голову держави чи прем'єр-міністра. І тому потрібен міжнародний суд. Все, що для цього потрібно, - це голосування у Генеральній асамблеї ООН", - сказав він.

За словами судді, Росія у Раді безпеки ООН може заветувати створення такого трибуналу, але вона не може завадити створенню суду, бо не має права вето у Генасамблеї. Створити трибунал можна за межами Радбезу. Головне заручитися підтримкою не лише європейських країн, а й інших: потрібно мінімум 90 голосів представників країн, які не є членами ЄС.

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"Чи зможе такий трибунал після створення одразу взяти Путіна під варту? Відповідь - ні. Але наявність обвинувачень зробить його міжнародним парією... Ми можемо побачити зміну режиму в Росії, коли до влади прийдуть інші люди. Вони можуть бути неідеальними, але вони можуть побачити, що Путін припустився помилки й відправити його до суду. Це цілком можливий процес", - додав Реп.

Він підкреслив, що, у разі створення такого суду, у представників Путіна не буде контраргументів проти обвинувачень, і трибунал зможе винести вирок упродовж тижнів, а не років, як це було на судових процесах над іншими воєнними злочинцями.

Створення спецтрибуналу для представників влади РФ - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Європарламент схвалив резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема, для Путіна, за злочини та агресію проти українців.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію із закликом до створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. У документі пропонується, щоб місцем проведення трибуналу стала Гаага.

26 січня у Празі за участі представника 21 держави відбулось установче засідання коаліції зі створення спецтрибуналу, організоване МЗС України.

22 лютого МЗС зібрало 45 держав на захід високого рівня ООН, присвячений порушенням прав людини під час російської агресії, однією з ключових тем якого стало створення спецтрибуналу.

10 лютого в Офісі президента України розповіли про два прийнятні способи створення трибуналу проти російського керівництва. Перша - створення трибуналу на основі угоди України з ООН з ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї. Друга - формування трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

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