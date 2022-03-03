Херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що в місті зараз закінчуються медикаменти та фіксується досить багато випадків мародерства.
Про це він сказав під час телемарафону.
"Досить багато мародерства в місті Херсоні зараз йде. Роздають безкоштовно продукти харчування жителям міста Херсона. Запускаємо хлібокомбінати для того, щоб можна було випікати хліб. Працює волонтерський рух", - розповів Колихаєв.
Крім того, він повідомив, що в місті існує проблема з медикаментами.
"Дійсно, медикаменти закінчуються. Дійсно, потрібен інсулін. Дійсно, потрібні найнеобхідніші медикаменти для людей різного віку. Особливо для людей похилого віку. Йде війна, люди вмирають, але і народжуються маленькі дітки... Для них теж необхідні певні медикаменти, необхідне дитяче харчування", - сказав мер.
Крім того, він висловив сподівання, що для Херсона та Маріуполя організують "зелений коридор".
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