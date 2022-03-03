Третій раунд російсько-українських переговорів планується провести у максимально короткі терміни.

У четвер, 3 березня, завершився другий раунд українсько-російських переговорів. Михайло Подоляк підбив їхні підсумки.

Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів.

"На превеликий жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували. І єдине, що я можу сказати: обговорили досить детально гуманітарний аспект, тому що досить багато міст зараз перебувають в оточенні, там драматична ситуація з продуктами харчування, медикаментами, можливістю евакуації", - заявив він.

Третій раунд російсько-українських переговорів планується провести у максимально короткі терміни.

Єдине, сторони досягли порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найжорстокіших боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться.

"Тобто не скрізь, а лише в місцях, де будуть власне найгуманітарніші коридори, можливо, буде припинення вогню на час проведення евакуації", - наголосив Подоляк.

З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв'язку та взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на білорусько-українському кордоні пройшов перший раунд переговорів між представниками України та РФ щодо негайного припинення вогню та відведення військ з території України. Вони тривали шість годин.

1 березня президент Володимир Зеленський заявив, що "не відчуває конкретики" від першого раунду переговорів між делегаціями України та Російської Федерації. Також глава держави наголосив, що Росія має перестати бомбити українські міста до того моменту, як можуть розпочатися змістовні переговори щодо режиму припинення вогню.