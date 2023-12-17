Зазначається, що пристрої були виявлені у кабінеті головнокомандувача сьогодні.

У кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли прослуховуючі пристрої.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у військових колах. За даними джерела, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто встановив прилади.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці кабінету до роботи", - уточнив співрозмовник видання.

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Крім того, за даними "Української правди", пристрої для прослуховування також знайдені і у співробітників Залужного.

Нещодавні дії і висловлювання Залужного

Німецьке видання Welt повідомляло, що Залужний планує контрнаступ у наступному році, а в даний час, за даними видання, ЗСУ накопичують для цього сили.

Крім того, у листопаді Залужний написав статтю та дав інтерв'ю західним виданням, де розповів про свої помилки, ризики позиційної окопної війни та про те, що необхідно для перемоги над РФ.

Після цього свою точку зору на те, що відбувається на війні висловив український президент Володимир Зеленський. Варто зауважити, що погляди Залужного і Зеленського дещо відрізнялися. Потім в інформаційному просторі почали поширюватися чутки про нібито глибокі розбіжності між Залужним та Зеленським. Були навіть дані про те, що Зеленський хоче звільнити Залужного з посади головнокомандувача.

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