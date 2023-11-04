Глава держави зазначив, що Україна бувала і у більш складних ситуаціях.

Президент України Володимир Зеленський зазначив що Україна не перебуває у патовій ситуації у зв'язку із переходом війни на стадію позиційного виснаження. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Зокрема, глава держави прокоментував статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist про те, що війна перейшла у позиційну стадію і що це призведе до затягування війни, яке буде вигідно Росії.

Зеленський нагадав, що 24 лютого 2022 року всі говорили, що Україні не довго залишилося триматися і що майже вся країна буде захоплена.

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"І були ті чи інші сигнали, умови, що треба все віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати. І що таке Україна - немає такої держави, - сказав Зеленський. - Усіх цих голосів я багато чув за ці роки. І я був абсолютно впевнений у нас".

За словами президента, Україна була у більш складній ситуації: "Але ми дуже вірили, боролися і здобули перемогу... Кілька впевнених хитрощів, практик, військових операцій, і ви пам'ятаєте Харківський регіон був звільнений, частина, і ви пам'ятаєте, що було у Херсоні. Тому, є складнощі, є різні думки, і я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки. Бо яка, скажіть мені, альтернатива?".

На його переконання, якщо Україна гіпотетично віддасть Росії третину держави, то війна не закінчиться: "Це буде тільки початок. Він же цим не закінчить (президент РФ Володимир Путін - УНІАН). Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки".

Зеленський підкреслив, що треба берегти людей.

"Сьогодні минув час - люди втомлені. Всі втомлюються. Всі люди, незалежно від їхнього статусу. Це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю. Ми про це вже говорили. Це не якась новина. Росія контролює небо.... Ми бережемо наших хлопців і дівчат. Коли ми не контролюємо небо, просто кидати, як Росія кидає своїх людей як м'ясо, ніхто не хоче", - додав президент.

При цьому глава держави розповів, як побороти таку ситуацію. Зокрема, він зазначив, що рішення про надання Україні винуватців F-16 вже є, але треба почекати завершення навчання українських пілотів і механіків, тому що це довгий процес.

"Швидкі є рішення. І вони не якісь там космічні, технологічні - протиповітряна оборона. Ми спробували, коли на фронті є ППО, всі чітко розуміють - військові йдуть вперед, біжать, їдуть, використовують техніку. І йдуть ті чи інші контрнаступальні дії", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що треба більше співпрацювати з партнерами для посилення ППО і розблокування неба, щоб "дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії". Також Зеленський заявив, що треба думати про сьогоднішній день, а не про завтра.

Війна в Україні переходить у нову фазу - заява Залужного

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку РФ.

Залужний додав, що згідно з початковим задумом військового командування України, ЗСУ повинні під час прориву російської оборони просуватися зі швидкістю близько 30 км на день. Очікувалося, що через чотири місяці наші захисники зайдуть до тимчасово окупованого Криму. Але ще на початку наступу ЗСУ загрузли у безпрецедентних мінних полях на головному напрямку наступу.

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