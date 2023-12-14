Глава держави заявив, що переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський відвідав командування армії Сполучених Штатів Америки у Європі, штаю якого розміщений у німецькому місті Вісбаден. Про це глава держави повідомив у мережі X (Twitter).

"Відвідав командування армії США у Європі, що у Вісбадені. Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона надзвичайно потрібна нам для перемоги!", - наголосив Зеленський.

Також президент додав: "Очікуємо, що Конгрес США найближчим часом ухвалить важливе рішення щодо продовження такої необхідної підтримки для України".

Міжнародна допомога Україні

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон після зустрічі з Зеленським дав зрозуміти, що зберігає непохитність у вимогах до президента США Джо Байдена щодо схвалення додаткової допомоги для України. Зокрема, Джонсон заявляє, що адміністрація Джо Байдена має надати чітку стратегію щодо бачення перемоги України, запровадити чіткий нагляд за розподілом американської допомоги, і вирішити проблему незаконної міграції на південному кордону.

При цьому, Байден закликав Конгрес США виступити на стороні України і проголосувати за додаткове фінансування для України обсягом близько 61 млрд доларів до перерви у роботі на Різдвяні і новорічні свята.

Також Байден Байден назвав мету США у спровокованій Російською Федерацією жорстокій загарбницькій війні проти України. Це перемога України як суверенної і незалежної держави.

Водночас, Байден обіцяє не відступити від підтримки України і виступає за пошук компромісу з Конгресом для розблокування затвердження додаткового фінансування для України.

13 грудня Зеленський після візиту в США заявив, що отримав позитивний сигнал під час дводенного візиту в Сполучені Штати Америки 11-12 грудня стосовно подальшої підтримки України.

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