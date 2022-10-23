На його думку, у Піднебесній немає опозиції чи сил, які б боролися проти влади.

Внаслідок зʼїзду Компартії Китаю утвердилась диктатура Сі Цзіньпіна.

Про це заявив міністр закордонних справ у 2007-2009 рр. Володимир Огризко в ефірі "Еспресо"

"Я не думаю, що в Китаї є сили, які борються проти влади. Там немає формування активного опозиційного руху. Я думаю, що до такого Китаю ще дуже далеко. Очевидно, що Сі Цзіньпін буде ядром політичної системи та Комуністичної партії Китаю", - пояснив експерт.

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На його думку, у Піднебесній сформувалась диктатура на чолі з Сі Цзіньпіном.

"Сі Цзіньпін буде формувати лінію політичної системи Китаю, а всі інші будуть її підтримувати. Це означає, що в Китаї сформувалась необмежена монархія, яка буде виконувати всі рішення їхнього лідера. Все інше зникає само собою. І підсумки зʼїзду Комуністичної партії Китаю для мене є досить очевидними. Зокрема, в Китаї чітко сформувалась комуністична диктатура", - підсумував Огризко.

Хто такий Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін - китайський державний, політичний і партійний діяч, діючий генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю з 2012 року, він є головою Китайської Народної Республіки (КНР) з 2013 року, також головою Центральної військової ради КНР. Оскільки Сі не тільки є главою держави, займаючи посаду голови країни, але і займає керівні посади в партії і армії, іноді його називають "верховним лідером" Китаю. У 2016 році партія офіційно присвоїла йому титул "основного" лідера.

23 жовтня Сі Цзіньпін офіційно переобрали на безпрецедентний третій термін на пост генсека Компартії Китаю.

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