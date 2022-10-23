До Сі, з часу Ден Сяопіна, в Китаї діяло обмеження в два терміни на цій посаді.

Сі Цзіньпін офіційно переобраний на безпрецедентний третій термін на пост генсека Компартії Китаю. При новому складі політбюро, до якого увійшли тільки його висуванці, Сі закріпив за собою статус найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна.

До Сі, з часу Ден Сяопіна, в Китаї діяло обмеження в два терміни на цій посаді, але в 2018 році воно з ініціативи нинішнього лідера країни було скасовано, пише Бі-бі-сі.

До нового складу постійного комітету політбюро знову увійшли сім чоловік - всі вони, як вважається, мають тісні зв'язки з Сі Цзіньпіном.

Відео дня

Новий склад політбюро говорить про силу Сі, який зміг скрізь посадити своїх людей, написав старший дослідник "Фонду Карнегі" Олександр Габуєв.

"У той же час розклад говорить і про слабкість - Сі довіряє тільки своїм висуванцям, а від компетентних керівників, які зробили кар'єру при Цзяні і Ху (колишніх лідерах Цзяні Цземіні і Ху Цзіньтао), він поспішив позбутися як від неблагонадійних - хоча останні 10 років вони грали за новими правилами і демонстрували повну лояльність "ядру партії", - написав Габуєв у своєму телеграм-каналі.

Напередодні під час з'їзду КПК колишній лідер Китаю Ху Цзіньтао, який сидів у президії, був під руки виведений із зали.

Того ж дня делегати з'їзду КПК обрали новий Центральний Комітет і схвалили запропоновані Сі поправки до Статуту Компартії про соціалізм з китайською специфікою.

У цих поправках, зокрема, підкреслюється центральна роль особисто Сі Цзіньпіна в ЦК і партії в цілому. Члени партії, згідно з рішеннями з'їзду, повинні глибоко усвідомити цю роль і робити все для її підтримки і зміцнення.

Крім того, в рішеннях з'їзду підтверджена раніше внесена до Статуту керівна і спрямовуюча роль "ідей Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху".

З'їзд КПК дещо посилив формулювання про політику щодо Тайваню. Якщо в чинній досі редакції статуту йшлося лише про "роботу над зміцненням єдності китайського народу, включаючи співвітчизників на Тайвані", то в новому варіанті йдеться про рішуче неприйняття і протидію "сепаратистам" і "спробам проголошення незалежності Тайваню".

Хто такий Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін - китайський державний, політичний і партійний діяч, діючий генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю з 2012 року, він є головою Китайської Народної Республіки (КНР) з 2013 року, також головою Центральної військової ради КНР. Оскільки Сі не тільки є главою держави, займаючи посаду голови країни, але і займає керівні посади в партії і армії, іноді його називають "верховним лідером" Китаю. У 2016 році партія офіційно присвоїла йому титул "основного" лідера.

Вас також можуть зацікавити новини: