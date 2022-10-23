Сі Цзіньпін офіційно переобраний на безпрецедентний третій термін на пост генсека Компартії Китаю. При новому складі політбюро, до якого увійшли тільки його висуванці, Сі закріпив за собою статус найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна.
До Сі, з часу Ден Сяопіна, в Китаї діяло обмеження в два терміни на цій посаді, але в 2018 році воно з ініціативи нинішнього лідера країни було скасовано, пише Бі-бі-сі.
До нового складу постійного комітету політбюро знову увійшли сім чоловік - всі вони, як вважається, мають тісні зв'язки з Сі Цзіньпіном.
Новий склад політбюро говорить про силу Сі, який зміг скрізь посадити своїх людей, написав старший дослідник "Фонду Карнегі" Олександр Габуєв.
"У той же час розклад говорить і про слабкість - Сі довіряє тільки своїм висуванцям, а від компетентних керівників, які зробили кар'єру при Цзяні і Ху (колишніх лідерах Цзяні Цземіні і Ху Цзіньтао), він поспішив позбутися як від неблагонадійних - хоча останні 10 років вони грали за новими правилами і демонстрували повну лояльність "ядру партії", - написав Габуєв у своєму телеграм-каналі.
Напередодні під час з'їзду КПК колишній лідер Китаю Ху Цзіньтао, який сидів у президії, був під руки виведений із зали.
Того ж дня делегати з'їзду КПК обрали новий Центральний Комітет і схвалили запропоновані Сі поправки до Статуту Компартії про соціалізм з китайською специфікою.
У цих поправках, зокрема, підкреслюється центральна роль особисто Сі Цзіньпіна в ЦК і партії в цілому. Члени партії, згідно з рішеннями з'їзду, повинні глибоко усвідомити цю роль і робити все для її підтримки і зміцнення.
Крім того, в рішеннях з'їзду підтверджена раніше внесена до Статуту керівна і спрямовуюча роль "ідей Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху".
З'їзд КПК дещо посилив формулювання про політику щодо Тайваню. Якщо в чинній досі редакції статуту йшлося лише про "роботу над зміцненням єдності китайського народу, включаючи співвітчизників на Тайвані", то в новому варіанті йдеться про рішуче неприйняття і протидію "сепаратистам" і "спробам проголошення незалежності Тайваню".
Хто такий Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін - китайський державний, політичний і партійний діяч, діючий генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю з 2012 року, він є головою Китайської Народної Республіки (КНР) з 2013 року, також головою Центральної військової ради КНР. Оскільки Сі не тільки є главою держави, займаючи посаду голови країни, але і займає керівні посади в партії і армії, іноді його називають "верховним лідером" Китаю. У 2016 році партія офіційно присвоїла йому титул "основного" лідера.