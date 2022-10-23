Також Сі Цзіньпін оголосив, що шість осіб будуть поруч з ним як члени Постійного комітету Політбюро, вищого керівного органу Китаю.

Китайський лідер Сі Цзіньпін офіційно вступив у свій третій термін правління Китаєм, яки порушує норми, - із залізною хваткою влади, продемонструвавши нову команду лідерів, що складається з вірних союзників.

У неділю, через день після закриття п'ятирічного З'їзду Комуністичної партії, Сі оголосив, що шість осіб - Лі Цян, Чжао Лецзі, Ван Хунін, Цай Ци, Дін Сюесян і Лі Сі - будуть поруч з ним як члени Постійного комітету Політбюро, вищого керівного органу Китаю.

Склад, повний вірних прихильників, ясно показав, що Сі не тільки покінчив з недавнім прецедентом, очоливши партію на третьому терміні, але і сконцентрував владу нагорі тою мірою, якою не спостерігалося протягом десятиліть.

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Сі також розкрив повний склад Політбюро з 24 членів, в якому вперше за останні 25 років немає жодної жінки, що підкреслює нестачу жіночого представництва у вищих ешелонах партії.

Чотири нових обличчя в постійному комітеті Політбюро, що складається з семи членів, - всі вони давні союзники й протеже Сі: Лі Цян, Цай Ци, Дін Сюесян і Лі Сі. Новий склад розчищає йому шлях до влади на третій термін з мінімальними внутрішніми розбіжностями - і підкреслює, що близькість до Сі - понад усе в нинішньому політичному ландшафті Китаю.

Немає місця для помірних

Масштабні перестановки в постійному комітеті відбулися після відходу ключових партійних лідерів, що не входять в ближнє коло Сі, - прем'єра Лі Кецяна і Ван Яна, глави вищого консультативного органу Китаю. Обидва пішли у відставку з вищого керівного органу, попри те, що їх вік на один рік нижче неофіційного пенсійного віку партії - 68 років, і вони мають право працювати ще один термін. Сі у свої 69 років на рік перевищує цю неофіційну межу.

Ця зміна стала очевидною в суботу на закритті з'їзду партії.

Події дня були ненадовго перервані несподіваною сценою, коли безпосередній попередник Сі 79-річний Ху Цзіньтао, який в останні роки страждає від слабкого здоров'я, був виведений з великого залу народних зборів зі свого місця поруч з Сі, з причин, які не були відразу зрозумілі, хоча Ху, здавалося, спочатку не хотів йти.

Також помітно відсутність в новому складі постійного комітету, оголошеному в неділю, 59-річного Ху Чуньхуа, віце-прем'єра, який вважається ближчим до Лі Кецяну і старшому Ху.

Ху Чуньхуа колись розглядався як кандидат на вище керівництво, але на з'їзді партії п'ять років тому не був переведений з Політбюро в Постійний комітет. Цього разу Ху навіть вийшов з нового складу Політбюро, що складається з 24 осіб, що ще раз свідчить про його тьмяне політичне майбутнє і неперевершену владу Сі.

Також відсутній чіткий наступник Сі. До складу Постійного комітету до епохи Сі в якості потенційних наступників включали молодших членів. Але зараз, коли наймолодшому члену комітету вже 60 років, в цьому списку немає жодного видатного імені - потенційна ознака того, що Сі не збирається йти у відставку найближчим часом.

Усунення суперників і піднесення союзників створює "безпрецедентну" ситуацію для керівного органу, який буде керувати другою за величиною економікою світу, вважає Чень Ган, старший науковий співробітник Інституту Східної Азії Національного університету Сінгапуру.

"Цей новий склад - не результат поділу влади або торгівлі кіньми між різними фракціями, але в основному це результат або наслідок влади Сі. Ми вступили в нову еру, оскільки Сі тепер контролює практично всі аспекти, що стосуються вироблення політики й ухвалення рішень, - сказав Чень. - Ми спостерігаємо свого роду рецентралізацію бюрократії в Китаї, що безумовно вплине на майбутню економічну і зовнішньополітичну траєкторію Китаю".

Розширення контролю

У той час як склад, представлений в неділю, є вищим ешелоном Комуністичної партії, обрані особи будуть займати вищі державні посади, оскільки призначення будуть проводитися в найближчі місяці перед ключовим засіданням законодавчого органу країни в березні.

Новий склад означає, що Сі також отримає більший контроль над усіма аспектами китайської держави, включаючи економіку, яка традиційно є сферою компетенції прем'єра, який очолює Державну раду.

Очікується, що ця посада тепер буде передана в руки голови Партії Шанхаю Лі Цяна, давнього прихильника Сі, який був призначений на роль номер два в партії, попри зворотну реакцію, що послідувала за хаотичним двомісячним блокуванням COVID-19 в Шанхаї на початку цього року.

Призначення Лі є одним з декількох елементів перестановок в керівництві країни в цьому році, які "порушують норми", стверджує Віктор Ши - експерт з політики китайських еліт з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, який зазначив, що призначення Лі поставить на чолі цього органу лідера без досвіду роботи в Держраді, чого не спостерігалося вже кілька десятиліть.

"Китайська економіка і сама Держрада сьогодні набагато складніша, ніж у 1980-ті роки. Відсутність такого досвіду, принаймні, на початковому етапі зробить роботу з управління державним апаратом Китаю набагато складнішою", - сказав Ши, автор книги "Коаліції слабких", присвяченій політиці еліти в Китаї в останні десятиліття.

Тим часом концентрація влади "вносить певну нездорову динаміку у вироблення політики, оскільки близькі до нього люди - це ті, хто за роки роботи відточив навички завжди погоджуватися і підтримувати думку Сі Цзіньпіна", - сказав він.

Серед інших нових членів - 66-річний Цай, партійний бос Пекіна і один з найбільш довірених осіб Сі; 66-річний Лі Сі, нинішній партійний глава Південної економічної провінції Китаю Гуандун і довірений союзник Сі, який, як очікується, буде курувати організацію по боротьбі з корупцією; і 60-річний Дінг, начальник штабу і близький помічник Сі.

Третій термін

Нова Динаміка влади також віщує тріумф для програми Сі з просування Китаю вперед в найближчі роки.

"Червона нитка очевидна - Сі Цзіньпін і його група зміцнюють свою владу, питання в тому, з якою метою", - сказав Девід Гудман, директор Центру вивчення Китаю при Сіднейському університеті.

Він вказав на ймовірні дискусії між лідерами в останні роки про те, як просувати економічний розвиток, включаючи питання про те, в якій мірі в Китаї існує держава і приватний сектор, і дебати про нагальні економічні потреби в порівнянні з "загальним процвітанням" - баченням скорочення розриву в добробуті Китаю.

"Що я виніс з цієї конференції, так це (акцент на) загальне процвітання, яке тепер закріплено в статуті партії", - сказав Гудман.

На додаток до відходу Лі та Вана, які асоціюються зі значно меншою фракцією Комуністичної молодіжної ліги, підтримуваної Ху Цзіньтао, інші люди, відомі своєю більш дружньою до ринку позицією, такі як чиновники фінансового відомства Лю Хе, І Ган і Го Шуцин, також більше не входять в елітний Центральний комітет партії, що складається з 205 членів. Виживання 69-річного члена ЦК Ван І також свідчить про підтримку агресивної зовнішньополітичної позиції Китаю.

Але, попри безпрецедентне перебування Сі при владі, його шлях необов'язково буде гладким, враховуючи внутрішні економічні проблеми і напружені Міжнародні відносини, на які Сі натякнув у вступному слові на з'їзді партії минулої неділі.

"Сьогодні світ стикається з безпрецедентними викликами. На майбутньому шляху, незалежно від сильних вітрів, хвилювань і навіть небезпечних штормів, народ завжди буде нашою найнадійнішою опорою і твердою впевненістю", - сказав Сі журналістам у неділю, представивши свою нову команду керівників.

Постійний комітет, укомплектований лоялістами, може зробити вищий орган "командою всіх людей Сі", але це "не обов'язково означає, що Сі стане всесильним верховним лідером і зможе робити все що завгодно", говорить Ян Чжан, доцент Школи міжнародної служби американського університету.

"Його необмежена влада буде стримуватися обмеженими можливостями і зменшенням енергії в міру його старіння", - сказав він.

Тим часом соратники Сі самі розділяться на різні блоки і будуть боротися за владу, а повний контроль Сі також означає, що його команда буде нести повну відповідальність за будь-яку помилку в політиці і може спровокувати сильнішу міжнародну відсіч з боку західних країн на чолі з США, вважає Чжан.

"Всі ці сценарії зроблять його третій - і, можливо, четвертий - термін не таким легким, як очікувалося", - сказав він.

Хто такий Сі Цзіньпін - довідка

Сі Цзіньпін - китайський державний, політичний і партійний діяч, діючий генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю з 2012 року.

Він є головою Китайської Народної Республіки (КНР) з 2013 року, також голова Центральної військової ради КНР. Оскільки Сі не тільки є главою держави, займаючи посаду голови країни, але і займає керівні посади в партії і армії, іноді його називають "верховним лідером" Китаю.

У 2016 році партія офіційно присвоїла йому титул "основного" лідера.

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