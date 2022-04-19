Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну, зазначають у відомстві.

У Києві відновили роботу вже 17 диппредставництв.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ на сторінці у Facebook.

Як зазначають у відомстві, з кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у столиці України.

"Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну", - підкреслили у МЗС.

Так, станом на 18 квітня у Київі знову працювали дипломати: ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

Раніше повідомлялося, що Україна має намір уже у червні отримати статус кандидата в ЄС.