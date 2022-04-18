Перейменувати так само пропонують й саму площу.

Жителі Києва запропонували перейменувати станцію столичного метро"Площа Льва Толстого". Пропонується нова назва - "Площа Героїв України".

Про це повідомила прес-служба Київської міської ради у Facebook.

При цьому пропонується перейменувати й саму площу, під якою розташована станція метро. Пропозиція спрямована на увічнення пам'яті героїв, які жертвують своїм життям у боротьбі з російськими окупантами.

Депутат Київської міськради Олеся Пинзеник направила офіційне звернення столичному меру Віталію Кличку.

"Протягом століть багато поколінь українців поклали своє життя на вівтар української державності. І зараз під час чергового українського Відродження, коли Україна протистоїть військовій агресії Росії, кожен день ми бачимо нових і нових українських героїв, які жертвують своїм життям заради звільнення України від військового вторгнення Російської Федерації і становлення її як сучасної європейської держави. Тому увічнення пам'яті патріотів, Героїв України є визначальним для сучасної української історії", - зазначила політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні після повномасштабного вторгнення РФ почалася хвиля "дерусифікації" міських об'єктів, щоб зменшити інформаційний та культурний вплив московських наративів, створення передумов для запобігання агітаційно-пропагандистській діяльності та деколонізації топоніміки.

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