Після того за прискореною процедурою мають розпочатися переговори про вступ.

Українська влада розраховує у червні отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзу.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Розраховуємо отримати статус країни-кандидата на членство в ЄС за підсумками засідання Європейської Ради у червні. Далі мають розпочатися переговори про вступ, які повинні відбуватися за прискореною процедурою. Зараз вся команда президента, його Офісу та уряду працює над тим, щоб зробити все від нас залежне у найкоротші терміни", - розповів Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, Україна передала інституціям Євросоюзу першу частину опитувальника з метою отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Заповнену анкету-опитувальник передав голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу президент України Володимир Зеленський.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство.

Друга його частина охоплюватиме оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

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