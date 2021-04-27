Напередодні Зеленський висловив упевненість, що йому вдасться зустрітися з Путіним. Він також повідомив, що доручив керівникові свого офісу Андрію Єрмаку підготувати зустріч.

У Кремлі вітають бажання президента України Володимира Зеленського провести переговори з російським колегою Володимиром Путіним, але виключають обговорення питання Донбасу.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

«Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати. Це перше. Друге, заступник керівника адміністрації (президента РФ) Козак перебуває в постійному контакті з Офісом президента України. Третє, абсолютно чітко було викладено президентом (РФ) його ставлення до ініціативи поговорити в плані наповнення (зустрічі). Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи розпочалися переговори щодо підготовки такої зустрічі, про що напередодні заявив Зеленський.

За словами Пєскова, цей діалог не може проходити для пошуку врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Росія не є стороною цього конфлікту. У Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути тільки реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік», - заявив він.

На запитання УНІАН, чи може бути змінено місце проведення зустрічі з Москви на інше місто, Пєсков відповів: «Мені невідомо про те, щоб якісь конкретні в цьому плані пропозиції транслювалися з Києва до Москви. Принаймні досі».

«Якщо ми правильно зрозуміли, президент України говорив про те, що Донбас треба обговорювати - для цього потрібна зустріч. Це не зовсім корелюється з пропозицією президента Росії про наповнення таких контактів», - сказав він і додав, що потрібно ще прояснити багато деталей.

На запитання УНІАН, що могло б стати підсумком такої зустрічі, якщо Росія виносить за дужки переговори по Донбасу, Пєсков сказав: «Це залежить від того, як у Києві розуміють суть двосторонніх відносин, предтечу двосторонніх відносин і майбутнє двосторонніх відносин, наскільки ці відносини потрібні народу України. Безумовно, президент Путін неодноразово говорив, що ми зацікавлені в налагодженні і продовження добрих відносин з усіма країнами, особливо з нашими сусідами».

Запропоноване Зеленського про зустріч з Путіним

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вкотре повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський висловив упевненість, що йому вдасться зустрітися з Путіним. Він також повідомив, що доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку підготувати зустріч.

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Автор: Роман Цимбалюк