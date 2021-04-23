За словами радника керівника Офісу президента, російський лідер цілком виразно означив і свою позицію, що "розмовляти готовий".

Відповідь президента РФ Володимира Путіна на пропозицію глави української держави Володимира Зеленського про переговори свідчить про те, що РФ не може нескінченно підіймати ставки й нарощувати агресію, і для неї важливий прямий переговорний аспект.

Про це повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Очевидно, що відповідь пана Путіна, причому відповідь швидка і конкретна, свідчить про важливість прямого переговорного аспекту і для Росії. Все ж таки не можна нескінченно піднімати ставки і нарощувати агресію. Рано чи пізно потрібно говорити, і говорити предметно", - заявив він.

Як зазначив радник керівника ОП, російський президент цілком виразно означив і свою позицію: "Розмовляти готовий".

Що стосується російських спроб відмежуватися від "проблем Донбасу", то, на думку Подоляка - "це неможливо від слова взагалі".

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"Всі на виду і всім прекрасно відомо: непідконтрольна Україні частина Донбасу тримається тільки за рахунок прямого російського ресурсу. У тому числі і ресурсу управлінського. Тобто ні в юридичному, ні у фактичному значенні такого суб'єкта як "ЛДНР" взагалі не існує", - підкреслив він.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися

Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому 20 квітня, запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". Глава Кремля порадив Зеленському обговорити Донбас із ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

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Автор: Костянтин Гончаров