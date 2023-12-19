Президент України Володимир Зеленський заявив, що працює над подальшим зменшенням уряду. Він зазначив, що без людей дуже складно керувати країною.
"Сьогодні ми зменшуємо максимально видатки урядовців. Я ще працюю над тим, щоб уряд ще зменшився. Але якщо там не буде зовсім людей, нам буде складно керувати державою", - сказав глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.
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"Я хочу цей уряд зменшити, у мене немає грошей – 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію", - наголосив Зеленський.
Додаткова мобілізація в Україні - Зеленський зробив заяву
Під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що для додаткової мобілізації потрібно запустити "демобілізаційні процеси". За його словами, на Ставці йому запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей, і що "мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень".
Зеленський вказав, що він хотів би розуміння від прем’єр-міністра та міністра фінансів щодо того, звідки взяти таку суму на додаткову мобілізацію, щоб задовольнити ці потреби.