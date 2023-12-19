Президент наголосив, що видатки на уряд зараз максимально зменшуються.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що працює над подальшим зменшенням уряду. Він зазначив, що без людей дуже складно керувати країною.

"Сьогодні ми зменшуємо максимально видатки урядовців. Я ще працюю над тим, щоб уряд ще зменшився. Але якщо там не буде зовсім людей, нам буде складно керувати державою", - сказав глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.

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"Я хочу цей уряд зменшити, у мене немає грошей – 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію", - наголосив Зеленський.

Додаткова мобілізація в Україні - Зеленський зробив заяву

Під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що для додаткової мобілізації потрібно запустити "демобілізаційні процеси". За його словами, на Ставці йому запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей, і що "мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень".

Зеленський вказав, що він хотів би розуміння від прем’єр-міністра та міністра фінансів щодо того, звідки взяти таку суму на додаткову мобілізацію, щоб задовольнити ці потреби.

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