Він також повідомив, скільки може коштувати додаткова мобілізація.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час своєї підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо того, чи представили йому вже комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.

"Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони (військові – УНІАН) звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Він зауважив, що сказав на це, що йому потрібно більше аргументів для того, аби підтримувати цей напрямок.

"Тому що це питання, перш за все, людей. Друге – це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, - мені потрібна конкретика. Тому що, що буде з мільйонною армією України - дуже потужною, я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там. Принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що якщо ж ротаційні питання, питання відпусток, то це повинен бути комплексний план.

"І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді: мені й суспільству, передусім. Суспільству. І тому вони почали працювати над цим планом. І я поки що не побачив там демобілізації. Хоча я вважаю, що це питання номер один", - підкреслив президент.

Він додав, що питання не в тому, як називатиметься цей процес, а в тому, аби цей процес відбувався – по-справедливості відносно воїнів.

"Їм дуже важко там. Неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики… Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти демобілізаційні процеси. І це повинно бути виконано предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів", - сказав Зеленський.

Глава держави також зауважив, що "мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень", тож він хотів би розуміння від прем’єр-міністра та міністра фінансів щодо того, "а звідки гроші?"

Мобілізація в Україні - останні новини

Міноборони України в листопаді цього року запустило рекрутинг добровольців до лав української армії. Таким чином охочі служити можуть самостійно обирати, де та на якій посаді служити.

У свою чергу голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що солдатів потрібно більше, ніж можна рекрутувати. Він вказав, що необхідно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 мільйона осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: