Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час своєї підсумкової прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо того, чи представили йому вже комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.
"Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони (військові – УНІАН) звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що сказав на це, що йому потрібно більше аргументів для того, аби підтримувати цей напрямок.
"Тому що це питання, перш за все, людей. Друге – це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, - мені потрібна конкретика. Тому що, що буде з мільйонною армією України - дуже потужною, я вважаю, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там. Принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу", - наголосив глава держави.
Зеленський додав, що якщо ж ротаційні питання, питання відпусток, то це повинен бути комплексний план.
"І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді: мені й суспільству, передусім. Суспільству. І тому вони почали працювати над цим планом. І я поки що не побачив там демобілізації. Хоча я вважаю, що це питання номер один", - підкреслив президент.
Він додав, що питання не в тому, як називатиметься цей процес, а в тому, аби цей процес відбувався – по-справедливості відносно воїнів.
"Їм дуже важко там. Неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики… Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти демобілізаційні процеси. І це повинно бути виконано предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів", - сказав Зеленський.
Глава держави також зауважив, що "мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень", тож він хотів би розуміння від прем’єр-міністра та міністра фінансів щодо того, "а звідки гроші?"
Мобілізація в Україні - останні новини
Міноборони України в листопаді цього року запустило рекрутинг добровольців до лав української армії. Таким чином охочі служити можуть самостійно обирати, де та на якій посаді служити.
У свою чергу голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що солдатів потрібно більше, ніж можна рекрутувати. Він вказав, що необхідно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 мільйона осіб.