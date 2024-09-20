Варто зазначити, що у заяві МЗС Сікорський не згадується, там також не сказано, хто саме намагається обговорювати статус Криму.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію очільника МЗС Польщі Сікорського передати Крим під мандат ООН для підготовки референдуму.

У відомстві наголосили, що статус Криму як української території не підлягає обговоренню. Раніше глава зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський запропонував подумати про передачу півострова під мандат ООН для закінчення війни з Росією.

Варто зазначити, що у заяві МЗС Сікорський не згадується, там також не сказано, хто саме намагається обговорювати статус Криму.

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"Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом обговорення чи компромісів. Крим - це Україна. Крапка. На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим - це важливий центр європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації усієї території України, включаючи український півострів", - заявило українське зовнішньополітичне відомство.

Там зазначили, що очікують подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України і за всі скоєні злочини.

"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права", - додали у МЗС.

Заявив Сікорського про Крим - деталі

Радослав Сікорський зробив заяву щодо Криму під час дискусії на 20-й міжнародній конференції у Києві. Судячи з цієї цитати, Сікорський вважає за можливе піти на компроміс щодо Криму, щоб закінчити війну.

"Крим символічно важливий для Росії та особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитись без демілітаризації Криму. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законним мешканцем тощо… І ми могли б відкласти це на 20 років", - сказав він.

Вранці у четвер на ці заяви відреагував і голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який у своєму телеграм-каналі також написав, що "Крим – це Україна". Також на слова Сікорського відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, такі пропозиції є неприпустимими і цинічними, а також не відповідають інтересам України та кримських татар.

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