У Варшаві стверджують, що рішення можна знайти, якщо цього захочуть обидві сторони.

Тимчасово окупований росіянами Крим можна передати під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум". З відповідною пропозицією виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.

За його словами, український півострів є символічно важливим для правителя РФ Володимира Путіна, а також стратегічно важливим для України. Тому, на його думку, Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму.

Однак, заявив Сікорський, рішення можна знайти, якщо цього захочуть обидві сторони.

Відео дня

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років", — каже польський міністр.

Деокупація Криму

Дещо раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що повернути окупований Росією Крим цілком реально:

"Звичайно, це велика військова таємниця... Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Крим буде повернуто до складу України. Це вже відбувається повним ходом. Російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено, стає приреченим на повну ізоляцію. А за ізоляцією піде звільнення, впевнений військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Цю ж позицію розділяють союзники України. Так, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно наголосив, що Росія повинна повернути Україні контроль над півостровом Крим.

Вас також можуть зацікавити новини: