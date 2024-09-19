Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова, наголосили в Меджлісі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати тимчасово окупований Крим під мандат Організації Обʼєднаних Націй (ООН) для проведення там "чесного референдуму".

На цю заяву відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, такі пропозиції є неприпустимими і цинічними, а також не відповідають інтересам України та кримських татар.

"Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим. Зокрема він пропонує передати Кримський півострів "під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями"", – йдеться у заяві президії Меджлісу.

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Зазначається, що Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.

Там наголосили, що відповідно до українського законодавства та міжнародного права, "законними жителями" Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку.

"Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму не потрібні та недоцільні. Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права. Крим – це тимчасово окупована території України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова", – додали в Меджлісі.

Наголошується, що обговорення будь-яких питань щодо майбутнього тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу.

Що передувало

Під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати окупований Крим під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум".

Він зазначив, що Крим є важливим як для України, так і для правителя Кремля Володимира Путіна. А тому, на думку Сікорського, Москва і Київ не зможуть домовитися про мир без демілітаризації півострова.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років", – вважає Сікорський.

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