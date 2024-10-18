Учора, 17 жовтня, на зустрічі Ради Україна-НАТО обговорювали тему доставки величезної оборонної допомоги в Україну.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте зазначив, що в Альянсі є повна єдність з приводу того, що Україна повинна перемогти у війні, яку розв'язала Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали, яким чином на зустрічі Ради Україна-НАТО було обговорено перший пункт Плану перемоги, в якому йдеться про вступ України до Альянсу.

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"Я маю сказати, що головна увага обговорення була приділена доставці величезної військової допомоги в Україну", - сказав Рютте.

Генеральний секретар Альянсу додав, що багато країн продовжують надавати величезну військову допомогу Україні, зокрема, останніми днями про нові поставки оголосили Австралія, США, Німеччина та інші.

За його словами, постачання зброї в Україну триватимуть. Рютте підкреслив:

"Путін отримав би неправильну пораду, думаючи, що ми відмовимося від цього. Ні, ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде необхідно. І на цьому була зосереджена головна увага дебатів минулого вечора".

При цьому, як додав генсек НАТО, очевидно, всі знають про те, що Україна стане членом Альянсу:

"Тому, питання лише полягає в тому "коли" і чи буде "запрошення". Але це не було основною темою обговорення вчора ввечері".

Також у Рютте запитали, чи була в Альянсі сформована єдність навколо Плану перемоги України. Генсек НАТО відповів:

"В Альянсі є повна єдність у тому, що ми всі хочемо, щоб Україна взяла гору. Ми хочемо, щоб Путін не добився свого. Тому що йдеться про наші цінності та колективну безпеку. І з усіх цих причин, ми продовжимо забезпечувати Україну тим, чого вона потребує з точки зору військової та матеріальної допомоги. Вся ця допомога буде надходити в Україну для відбиття російських атак".

Крім цього Рютте сказав, що вчора не обговорювалися всі пункти Плану перемоги України. Але цей документ з повагою був прийнятий до відома й стане частиною подальших обговорень.

"Але головним питанням учорашньої зустрічі було те, як забезпечити те, щоб ніхто в Москві не міг подумати, що ми хочемо зупинитися... Ні, ми хочемо збільшити оборонне виробництво, відновити (запаси) і доставити більше допомоги в Україну. Ми хочемо підтримати спроможності української промислової бази", - сказав Рютте.

Вступ України до НАТО - інші новини

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо зараз міжнародні партнери не посилять суттєво Україну на полі бою, то наступного року російський диктатор Володимир Путін встигне посилити російську армію настільки, що дипломатія буде відкинута назавжди.

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