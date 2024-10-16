Президент України пояснив, чому міжнародні партнери України повинні підтримати пункти Плану перемоги України.

Якщо зараз міжнародні партнери не посилять суттєво Україну на полі бою, то наступного року російський диктатор Володимир Путін встигне посилити російську армію настільки, що дипломатія буде відкинута назавжди. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, представляючи "План перемоги" на засіданні Верховної Ради України

"І ми маємо чесно говорити, українці та всі наші партнери: якщо ми не посилимося суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитися в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію", - наголосив Зеленський.

Натомість, як констатує глава держави, Росія повинна програти у війні проти України.

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"І це не "заморозка". І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну", - підкреслив Зеленський.

Зеленський представив План перемоги України

План перемоги складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перший пункт Плану перемоги - це негайне запрошення до НАТО. Другий пункт - це оборона, і зокрема, незворотне зміцнення української оборони проти агресора. Також він передбачає продовження операцій ЗСУ в Росії.

Третій пункт із таємним додатком - Україна пропонує розмістити на своїй землі "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози збоку Росії.

Четвертий пункт з таємним додатком - це стратегічний економічний потенціал. Цей економічний пункт містить пропозицію для міжнародних партнерів - США, Європейського Союзу та іншим - щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.

П'ятий пункт плану перемоги розрахований на післявоєнний час. Після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів, і тому, пропонується, аби українські війська замінили окремі контингенти збройних сил Сполучених штатів Америки, які дислоковані в Європі.

Також президент України пояснив, що терміновість реалізації Плану перемоги необхідна саме зараз, бо його пункти детально розраховані в часі. На думку президента, якщо почати рухатись конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, може, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

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