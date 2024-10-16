В Альянсі допомагають Україні підготуватися до того дня, коли членство в НАТО буде можливим.

Україна набуде повноправного членства в Організації Північноатлантичиного договору у належний час. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив на пресконференції з приводу дводенного засідання міністрів оборони 17-18 жовтня у Брюсселі.

Як розповів Рютте, план перемоги України обговорювався, у тому числі з союзниками НАТО. Також він сказав, що 17 жовтня ввечері на засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони ця тема буде на порядку денному.

"На саміті НАТО союзниками було погоджено, що шлях України до НАТО є незворотнім і що Україна ближча до НАТО як ніколи раніше", - наголосив Рютте.

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У цьому зв'язку, генсек НАТО нагадав про Комплексний пакет допомоги для України, про створення координаційного командування у місті Вісбаден із доставлення допомоги і проведення навчань для українських військових, і що Альянс перебуває на шляху виконання зобов'язання про надання допомоги на суму 40 млрд євро у 2025 році. Також, багато союзників підписали безпекові угоди з Україною.

Як наголосив Рютте, ця спільна робота спрямована на те, аби зробити Україну сильнішою, більше взаємосумісною з НАТО і краще підготовленою, аніж раніше, щоби долучитися до Альянсу. Він додав:

"І я вірю, що уся ця робота чітко являє собою міст до членства в НАТО. Україна, звісно, приєднається до Альянсу тоді, коли буде належний час. І ми також обговоримо цей пункт у плані перемоги Зеленського".

Він твердо переконаний, що Україна одного дня стане членом НАТО.

"І я аплодуватиму, коли настане цей день. Також дуже чітко зрозуміло, що Путін або Росія не має права голосу, не має права вето. Вони не можуть вплинути на ці дискусії. І очевидно, що це від союзників залежить, щоб обговорити між собою, як з цим рухатися далі", - додав Рютте.

Генеральний секретар підкреслив, що на сьогодні не може точно окреслити, яким буде цей шлях України до членства, але абсолютно переконаний, що у майбутньому Україна приєднається. Альянс допомагає Україні підготуватися до того дня, коли членство в НАТО буде можливим.

Окремо він сказав, що план перемоги України взято до уваги і що у цьому плані є пункти, які треба краще зрозуміти. Відповідна робота відбуватиметься за зачиненими дверима.

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо зараз міжнародні партнери не посилять суттєво Україну на полі бою, то наступного року російський диктатор Володимир Путін встигне посилити російську армію таким чином, що дипломатія буде відкинута назавжди. Саме через це міжнародні партнери України повинні підтримати пункти Плану перемоги України.

За словами українського лідера, перший пункт плану перемоги України - це негайне запрошення до НАТО.

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