Це другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації.

Влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. При цьому жителів попередили про зростання цін на газ.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє Zeit.

Він пояснив, що Росія різко скоротила поставки газу до Німеччини, тому країна активізує так званий режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації.

"Ми знаходимося в стані газової кризи. Відтепер газ - це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їх подальшого підвищення", - заявив він.

При цьому міністр назвав ситуацію в Німеччині "економічною атакою" з боку Росії. Рівень тривоги також є передумовою для планів федерального уряду щодо скорочення споживання газу в електроенергетиці та більшого використання вугільних електростанцій.

Варто відзначити, що другий ступінь аварійного плану вводиться при перебоях з газопостачанням або під час високо попиту. На даному етапі постачальники газу можуть підвищувати ціни.

Нагадаємо, "Газпром" заявив, що різко знизить поставки газу "Північним потоком-1" через затримку з ремонтом агрегатів.

Європейські країни запроваджують надзвичайні плани щодо переходу на вугілля через різке скорочення поставок газу російським "Газпромом".

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