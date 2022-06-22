Росія останнім часом вдалась до скорочень поставок газу, щоб не дати європейцям заповнити їхні газові сховища.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Про це Бірол розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключено. Що ближче ми наближаємося до зими, то більше розуміємо наміри Росії", - сказав Бірол.

На його думку, Росія останнім часом вдалась до скорочень поставок газу, щоб не дати європейцям заповнити їхні газові сховища та збільшити свої важелі впливу в зимові місяці.

Глава IEA закликаючи уряди вжити заходів для зменшення попиту на газ та зберегти роботу старих атомних електростанцій, які планували відключити.

"Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами цього тижня для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, незважаючи на побоювання щодо зростання викидів вуглецю", - додав Бірол.

Європа скоротила свою залежність від російського газу приблизно до 20% від загального обсягу поставок після вторгнення в Україну з приблизно 40%, за даними консалтингової компанії ICIS, але вже використала більшість варіантів диверсифікації поставок, таких як морські вантажі зрідженого природного газу.

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