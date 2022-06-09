При цьому польський президент навів приклад, що в його країні ніхто не говорить про ведення бізнесу з РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував німецький бізнес за прагнення продовжувати справи з Росією попри її війну в Україну.

Про це Дуда заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Вибачте, можливо, деякі люди в Німеччині образяться: частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною, що відбувається з Польщею. Кажуть: ми хочемо робити бізнес, заробляти гроші. Ви можете вести бізнес з Росією, ми хочемо продавати свою продукцію. Ми хочемо купувати дешевий газ і імпортувати нафту", - сказав Дуда.

"Можливо, німецька економіка не вірить, що російська армія змогла б знову відсвяткувати велику перемогу в Берліні та окупувати частину Німеччини. Ми в Польщі знаємо, що це можливо. І тому для нас немає бізнесу як раніше. І тому ми закликаємо світ і Європу, щоб з Росією більше не було звичайного бізнесу", - підкреслив польський президент.

Він прямо не став критикувати канцлера Олафа Шольца, який відмовляється приїхати в Україну, і додав, що сам буде робити все необхідне для підтримки України.

"Ми, як поляки, дуже добре розуміємо ситуацію. Про ведення бізнесу з Росією ніхто не говорить ні слова, оскільки нам знову може загрожувати, що російська армія знову буде тут. Тобто смерть, розстріл, відправка в Сибір. Ми добре знаємо, що означає потенційне вторгнення Росії. Тому ми не можемо дозволити цьому зайти так далеко. Ми повинні створити таку військову силу в Польщі, щоб ми могли захищатися в разі нападу. Ми всі повинні будувати союзи", - сказав Дуда.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня президент Польщі Анджей Дуда почав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. Спочатку Дуда приїде до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого вирушить до Італії для перемовин із президентом країни Серджо Матареллою. Потім польський лідер прибуде до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

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