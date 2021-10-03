Зараз Разумков вже не вважає себе членом партійної команди, яка делегувала його на посаду, сказав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що партія "Слуга народу" має мільйон питань до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Трускавці.

Зеленський вчергове зазначив, що питання відставки Разумкова є фракційним.

"Разумков як партієць "Слуги народу" та як член цієї фракції, цієї команди був делегований партією на посаду спікера... Ми не можемо гальмувати ті чи інші процеси. Партія має мільйон питань, я вчора їх чув всі, до голови Верховної Ради..., в першу чергу, як до людини, яка була делегована цією командою, і як до члена цієї команди. Але ми сьогодні всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди. Він про це говорить достатньо відкрито", – розповів президент.

На його думку, Разумков соромиться вже своїх однопартійців, тому що партія "Слуга народу", "як і будь-яка партія, яка потрапляє до Верховної Ради, спочатку має один рейтинг, потім цей рейтинг змінюється".

"Він бачить своє особисте політичне життя. Це його вибір – рабства немає. Я завжди всім це повторюю... Але потрібно вирішити: якщо ти вирішив іти своїм шляхом, то це твій вибір, і це нормально, але ти наодинці у цьому шляху, тому що партія йде так, як вона повинна... І якщо ти не підтримуєш санкції проти, наприклад, Медведчука, тощо, а таких прикладів багато, коли вся Рада національної безпеки та оборони це (санкції – УНІАН) підтримує проти інших людей, а ти це не робиш, то ти робиш свій шлях", – вважає Зеленський.

За його словами, найголовніша проблема Разумкова полягає в тому, що він виніс це питання у публічну площину.

Читайте також"Слуга народу" вже зібрала підписи за відставку Разумкова"Перш за все, він повинен був говорити сам з партією, а потім вже виходити у публічну площину. Я думаю, що це достатньо образливо звучить для команди, яку він не вважає своєю", – сказав глава держави.

Щодо свого діалогу із Разумковим президент зазначив: "Мені здається, що він мені щось говорить з екранів телебачення. Я не розумію, чому не можна мені подзвонити, щось сказати, бо у нас достатньо відкриті відносини були... Я так розумію, що це вже самостійні політичні кроки".

Зеленський також наголосив, що у нього "немає часу на образи".

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" планує з понеділка розпочати процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. У "Слузі народу" 2 вересня повідомили, що вже зібрали потрібну кількість підписів для розгляду питання про відставку голови ВР.

Автор: Антоніна Доломанжи