Президент України Володимир Зеленський розповів, що партія "Слуга народу" має мільйон питань до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Трускавці.
Зеленський вчергове зазначив, що питання відставки Разумкова є фракційним.
"Разумков як партієць "Слуги народу" та як член цієї фракції, цієї команди був делегований партією на посаду спікера... Ми не можемо гальмувати ті чи інші процеси. Партія має мільйон питань, я вчора їх чув всі, до голови Верховної Ради..., в першу чергу, як до людини, яка була делегована цією командою, і як до члена цієї команди. Але ми сьогодні всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди. Він про це говорить достатньо відкрито", – розповів президент.
На його думку, Разумков соромиться вже своїх однопартійців, тому що партія "Слуга народу", "як і будь-яка партія, яка потрапляє до Верховної Ради, спочатку має один рейтинг, потім цей рейтинг змінюється".
"Він бачить своє особисте політичне життя. Це його вибір – рабства немає. Я завжди всім це повторюю... Але потрібно вирішити: якщо ти вирішив іти своїм шляхом, то це твій вибір, і це нормально, але ти наодинці у цьому шляху, тому що партія йде так, як вона повинна... І якщо ти не підтримуєш санкції проти, наприклад, Медведчука, тощо, а таких прикладів багато, коли вся Рада національної безпеки та оборони це (санкції – УНІАН) підтримує проти інших людей, а ти це не робиш, то ти робиш свій шлях", – вважає Зеленський.
За його словами, найголовніша проблема Разумкова полягає в тому, що він виніс це питання у публічну площину.
Читайте також"Слуга народу" вже зібрала підписи за відставку Разумкова"Перш за все, він повинен був говорити сам з партією, а потім вже виходити у публічну площину. Я думаю, що це достатньо образливо звучить для команди, яку він не вважає своєю", – сказав глава держави.
Щодо свого діалогу із Разумковим президент зазначив: "Мені здається, що він мені щось говорить з екранів телебачення. Я не розумію, чому не можна мені подзвонити, щось сказати, бо у нас достатньо відкриті відносини були... Я так розумію, що це вже самостійні політичні кроки".
Зеленський також наголосив, що у нього "немає часу на образи".
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" планує з понеділка розпочати процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. У "Слузі народу" 2 вересня повідомили, що вже зібрали потрібну кількість підписів для розгляду питання про відставку голови ВР.