Процедуру відкликання голови парламенту розпочнуть найближчого понеділка.

Фракція "Слуга народу" найближчого понеділка розпочне процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Про це повідомила в своєму Телеграм-каналі Юлія Палійчук - речниця провладної партії.

За її словами, депутати обговорили питання відставки спікера й провели відповідне голосування.

"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади" - написала Палійчук.

Відставка Разумкова - що було раніше

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Сьогодні, 2 жовтня, у Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом кількох годин "слуги" зібрали необхідну кількість підписів.

Питання можливої відставки Разумкова 2 жовтня також прокоментував президент Володимир Зеленський. Цього дня він побував на засіданні "слуг" у Трускавці.

Автор: Юрій Годован