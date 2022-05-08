Полк "Азов" поставив під сумнів ефективність санкцій проти РФ.
Про це на прес-конференції заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.
"Ваше процвітання засноване на російському газі, але це ж ціна 50 тисяч українських життів. І я дуже вдячний за міжнародну допомогу, і фінансову, і військову. Але я повинен сказати прямо: допомога і санкції зараз не дуже ефективні", - сказав він.
Самойленко також наголосив, що військової допомоги, що надається партнерами, недостатньо.
"Нам потрібно більше зброї, більше амуніції. Україна зараз - щит усього світу, яким ми були останні кілька століть", - зауважив він.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-лізі для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.
Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.
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