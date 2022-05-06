Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

Полк "Азов" показав наслідки обстрілу російськими окупантами автівки, призначеної для транспортування цивільних.

Фото опубліковані в Telegram.

В кадрі можна побачити обгоріле авто та розкидані пляшки з водою.

Також показали одного з поранених під час обстрілу бійців "Азову". У військового є рани на животі, руці та нозі.

Як писав УНІАН, 6 травня російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню у Маріуполі для евакуації мирного населення із заводу "Азовсталь". Підбито авто для транспортування цивільних.

В "Азові" повідомляли, що це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону. За його словами, противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками.

Генштаб вранці 6 травня повідомляв, що в окремих районах "Азовсталі", за підтримки авіації, ворог відновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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