Він цинічно заявляє, що київський режим намагається ще глибше "втягнути" США та інших членів НАТО у війну.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вибухнув безглуздими погрозами на адресу України. Він заявив, що "пропозиції" Росії щодо "демілітаризації" і "денацифікації" Києву краще виконати, поки не пізно, інакше питання вирішить армія РФ.

Таку маячню поплічник Путіна озвучив в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС. Він каже, що ці "пропозиції" добре відомі офіційному Києву.

"Справа за малим: виконати їх, поки не пізно. Інакше питання вирішить армія Росії", - сказав міністр закордонних справ РФ.

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Також Лавров цинічно заявляє, що київський режим намагається ще глибше "втягнути" США та інших членів НАТО у війну, "розраховуючи на їхнє лобове зіткнення з Росією".

"Курс заходу на тотальне стримування нашої країни вкрай небезпечний. Він несе ризики скочування до прямого збройного зіткнення ядерних держав", - говорить глава МЗС РФ.

Які цілі війни проти України називає Росія

РФ у 2014 році анексувала Крим і розв'язала війну в Донецькій і Луганській областях з подальшою окупацією деяких населених пунктів в цих регіонах і утворенням так званих "ЛДНР".

24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Влада РФ заявила, що мета цієї великої війни - "денацифікація" і "демілітаризація" Україна.

Експерт з питань безпеки Іван Варченко заявляв, що Росія звужує свої завдання щодо України, щоб взяти Донецьку область.

Помічник секретаря Ради Безпеки РФ Олексій Павлов озвучив і зовсім нову мету так званої "спецоперації" Кремля - "десатанізація" України.

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