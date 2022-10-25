Росіян переконують, що в Україні безліч американських сект.

Помічник секретаря Ради Безпеки РФ Олексій Павлов заявив, що проведення "десатанізації" України, де нібито зараз діють сотні сект, стає все більш нагальним.

Про це йшлося в його статті для "АіФ".

Павлов дійшов висновку, що нова влада "перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту". Також, запевняє російський чиновник, поштовхом для появи безлічі сект в Україні стала Революція Гідності, яку російська пропаганда і сам Павлов продовжують називати держпереворотом.

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Боротьба з ними, за словами чиновника Радбезу, є однією з цілей кривавої війни, розв'язаної росіянами.

"Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає все більш нагальним проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", – зауважив він.

Російський чиновник також заявив, по Україні "розповзлася Церква сатани", яку він назвав "однією з офіційно зареєстрованих в США релігій". Точне число сект в Україні Павлов не назвав, але, за його оцінкою, йдеться про сотні.

Українські сатаністи, на його переконання, "закликають вбивати всіх росіян"

"Весь цей сатанізм знаходить живий відгук і підтримку офіційної української влади", – констатував Павлов.

"Спецоперація" Росії в Україні

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів російських загарбників загинули десятки тисяч людей. В одному тільки знищеному росіянами Маріуполя кількість жертв серед мирного населення оцінюють у щонайменше 22 тисячі осіб.

У звільнених від окупантів населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях продовжують знаходити братськи могили та катівні.

Тільки Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало за цей час близько 16 тисяч постраждалих, серед яких понад 6 тисяч було вбито.

За інформацією ООН, 397 загиблих – діти. Офіс генерального прокурора повідомляє, що станом на ранок 24 жовтня було вбито 430 дітей та понад 820 поранено.

Завдаючи ударів по житлових будинках і об'єктах інфраструктури України армія Росії не тільки вбиває наших громадян, а й завдає збитків на сотні мільярдів доларів. За оцінкою колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, сума, яку Москва повинна буде виплатити Києву після своєї поразки, становить, щонайменше, трильйон доларів.

Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в контексті гарантій безпеки та підписання відповідної угоди, про жодны вигаданы Росією денацифікації і демілітаризації ніхто не збирається і говорити.

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