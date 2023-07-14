Це новий рекорд найменшої кількості народних депутатів у парламенті.

Верховна Рада достроково припинила повноважень народної депутатки Тетяни Плачкової, яка була обрана від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосувало 283 нардепа.

"Рада достроково припинила повноважень народного депутата України Плачкової Татьяни. В парламенті залишилося 404 депутата (новий рекорд)", - зазначив він.

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Крім того, Железняк додав, що для наявності групи або фракції в цьому скликанні парламенту мінімально необхідно 17 депутатів.

Відтак, зараз на межі свого існування перебувають дві депутатські групи "Партія "За майбутнє" із 17-ма депутатами (вийшов нардеп Сергій Мінько) та "Відновлення України" також із 17-ма депутатами (після складання мандату Плачковою)

"Тобто вихід ще одного депутата призведе до розпуску групи через 14 днів", - уточнив депутат.

Плачкова склала мандат - що відомо

Як відомо, Плачкова сама написала заяву про дострокове складення повноважень. За її словами, до цього вона вдалася через сімейні обставини. Однак, нардепка не уточнила, що конкретно стало причиною таким її діям.

Плачкову обрали до парламенту від наразі забороненої в Україні партії "ОПЗЖ".

У березні минулого року вона вийшла з фракції "ОПЗЖ", а за кілька місяців стала членом новоутвореної депутатської групи "Відновлення України".

Плачкова відома своїми неоднозначними поглядами на ситуацію між Україною та Росією та на розпочату Росією війну.

Зокрема, 2020 року вона разом з іншими депутатами від "ОПЗЖ" брала участь у зустрічі із головою Держдуми В'ячеславом Володіним та російськими депутатами у Москві.

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