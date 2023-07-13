Між Україною і державою-агресоркою більше не діятиме угода про співробітництво під час спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на кордоні.

Верховна Рада ухвалила Закон про припинення дії Угоди між Україною і Росією про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

За відповідний законопроект №0192 проголосували 263 народних депутата. Ним передбачається припинити дію відповідної угоди, вчиненої 18 жовтня 2011 року в Донецьку та ратифікованої законом у 2012 році.

Відповідною угодою визначалися основи співробітництва під час здійснення спільного контролю на кордоні. Зокрема, визначалося, що спільний контроль здійснюється в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через кордон, а також може здійснюватися під час руху пасажирських поїздів між залізничними пунктами пропуску через кордон.

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Серед іншого, визначалося, що контрольні органи держави виїзду зобов’язані прийняти назад особу, якій контрольні органи держави в’їзду відмовили в пропуску на територію своєї держави.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Розірвання угод з країнами-агресорами

Як повідомляв УНІАНІ, у травні 2022 року Верховна Рада України денонсувала угоду між Україною і Росією про уникнення подвійного оподаткування, яка діяла з 1995 року.

Окрім цього, Верховна Рада проголосувала за вихід України з низки угод СНД. Зокрема, депутати підтримали вихід України з Угоди про співпрацю у боротьбі з незаконною міграцією, а також із Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-членів СНД у Великій вітчизняній війні.

Також Кабінет міністрів України денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами.

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