У Трампа готові до величезних авансових поступок Росії, - The New York Times

За даними журналістів, одним лише дизелем Вашингтон не планує обмежуватися.

Українські чиновники були вражені тим, на які поступки Росії готова адміністрація Дональда Трампа в межах нового раунду переговорів, що стартував наприкінці вересня. Про це пише The New York Times із посиланням на офіційних осіб, обізнаних із ходом переговорів.

За словами співрозмовників видання, в межах обговорення умов потенційного енергетичного та морського перемир'я американська сторона запропонувала потужні економічні стимули для Москви, щоб схилити її до припинення вогню.

Так, стверджується, що Вашингтон розглядав ідею розблокування мільярдів доларів російських суверенних активів, заморожених на Заході. Причому пропонувалося віддати росіянам ці кошти авансом, а не як винагороду за фактичне виконання домовленостей.

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Друга пропозиція американців стосувалася планів продажу закордонних активів російського нафтового гіганта "Лукойл". США пропонували надати дозвіл на багатомільярдну угоду з викупу активів групою інвесторів із Близького Сходу, серед яких, як пише The New York Times, були й такі, що мають ділові зв’язки з командою Трампа.

Нарешті, третя пропозиція американців стосувалася Білорусі. Білий дім пропонував зняти обмеження на експорт калійних добрив з Білорусі.

Як пише The New York Times, почувши ці пропозиції, Київ уникав категоричної відмови, але наполягав на запровадженні запобіжників. Наприклад, українці пропонували, аби Україна отримала аналогічну до розблокованих активів суму, або додаткові гарантії військової допомоги на випадок порушення росіянами досягнутих домовленостей.

Енергетичне перемир'я поховано

Як писав УНІАН, українські посадовці вважають, що угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо російського дизельного пального фактично зруйнувала ідею енергетичного перемир’я. Делегація з Києва була шокована тим, що США без попередження тимчасово послабили санкції, що виглядало як узгодженість із Москвою. Додаткове напруження спричинили вимоги Трампа припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі та погрози зупинити обмін розвідданими.

Згодом Дональд Трамп пішов ще далі і закликав до усунення Зеленського з посади президента України, звинувативши його у небажанні закінчувати війну з РФ.

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