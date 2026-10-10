Трамп закликав до зміни президента в Україні

Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчувати війну.

Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у намаганні створити проблеми для світу і висловив переконання, що Україні потрібен інший очільник держави. Відповідні заяви американського лідера публікує Clash Report.

Так, Трамп заявив, що у Зеленського начебто було "багато-багато" можливостей завершити війну з РФ, але він "вирішив цього не робити".

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"Ми сказали: можете робити з Росією все, що хочете, але не завдайте ударів по нафтопереробних заводах, тому що це створює світову проблему. А він хоче створювати проблеми усьому світу. Він хоче створювати проблеми нашим фермерам та тваринникам через дизельне паливо, тому що Росія постачає значну його частину на світовий ринок. І що він робить? Він йде і завдає ударів по цих об'єктах", - сказав Трамп, спілкуючись із журналістами.

Однак на цьому американський президент не зупинився і повторив російський наратив про необхідність зміни влади в Україні.

"Я думаю, що Україні час обрати нового президента. Я пропоную, щоб вони отримали нового лідера, який зможе укласти угоду. Тому що він (Зеленський) міг укласти багато угод, але з якоїсь причини цього не робить", - сказав Трамп.

Трамп і Зеленський

Як писав УНІАН, раніше цього тижня Трамп оголосив про дизельну угоду з РФ, в межах якої США призупинять частину санкцій проти агресора в обмін на поставки російського дизельного пального в Америку. Президент Зеленський гостро розкритикував це рішення і назвав його "слабким".

Крім того, США вимагають від України припинити удари по російських НПЗ під загрозою скасування розвідувальної допомоги Києву. При цьому від РФ не вимагається припинити удари по українській енергетиці. В Києві вважають, що своїми діями Трамп фактично поховав саму ідею енергетичного перемир'я між Україною та РФ.

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