Дизельна угода Трампа поховала саму ідею енергетичного перемир'я, - The Kyiv Independent

Росія отримала від Трампа політичний захист своїх НПЗ без жодних зобов'язань щодо припинення ударів по енергетиці України.

Сумнівна дизельна угода Дональда Трампа і Володимира Путіна фактично поховала ідею енергетичного перемир'я між Україною та РФ. Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців, залучених до переговорів або обізнаних з їх перебігом.

Українська делегація, що прибула до США обговорити можливе енергетичне перемир'я України та РФ, була шокована рішенням адміністрації президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкції проти експорту російського дизельного пального. За інформацією видання, Київ не отримав попередньої інформації про домовленість росіян з американцями. Українські представники запідозрили, що Вашингтон заздалегідь погодив умови з Москвою, поки Київ і європейські партнери лише намагалися визначити параметри енергетичного перемир’я.

"Там була не лише наша делегація, а й європейська". Просто всі там сиділи, як дурні. (...) Це було схоже на пастку", – розповів виданню один із високопоставлених українських посадовців.

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Український чиновник звернув увагу на підозрілу дату, до якої США поставили санкції на паузу.

"Вони скасували санкції до 7 квітня... Тож вони готували це до 7 жовтня. Це подарунок на день народження Путіна. Вони відрахували шість місяців", – сказав чиновник.

Додатковим джерелом напруження стали вимоги Трампа припинити українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Ще 13 вересня американський президент закликав Володимира Зеленського зупинити атаки на об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального. Україна наполягала, що будь-яке перемир’я має передбачати взаємні зобов’язання.

За словами учасника переговорів цього тижня, американська сторона погрожувала припинити обмін розвідувальними даними, які допомагають Україні вражати цілі на території Росії.

"Я сподіваюся, що американці не дадуть їм Patriot для захисту їхніх нафтопереробних заводів", – сумно пожартував український чиновник.

Як зазначає The Kyiv Independent, усе це жодним чином не позначилося на ситуації у війні: Росія продовжила атаки на українську енергетику, Україна продовжила у відповідь бити по НПЗ в Росії.

"Це було просто неймовірно дурним поховати ідею енергетичного перемир'я таким кроком", – сказав один чиновник, припустивши, що Вашингтон намагається позбавити Україну її найбільшого джерела впливу на переговорах.

На думку співрозмовника видання, усіма такими кроками Трамп просто намагається зняти із себе провину за глобальну енергетичну кризу, спричинену війною з Іраном, і перекласти її на українців.

Угода Трампа і Путіна

Як писав УНІАН, аналітики ISW звернули увагу, що США дозволили Росії експортувати дизельне паливо без жодних поступок на користь України. Аналітики назвали це рішення Дональда Трампа односторонньою поступкою Путіну, яка послаблює санкційний тиск. У результаті Росія отримує економічну вигоду, не роблячи кроків назустріч у переговорах про завершення війни.

Також ми розповідали, що аналітики не вірять у практичну користь для США дизельної угоди Трампа з Путіним, адже йдеться про малі обсяги при невирішених проблемах з логістикою. В Україні та серед американських політиків рішення розкритикували, наголошуючи, що воно дає Росії додаткові ресурси для війни.

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