Президент США Джо Байден теж має зустрітися з Кулебою і Резніковим.

Міністри закордонних справ і оборони Дмитро Кулеба та Олексій Резніков у Варшаві проводять зустріч з американськими колегами - державним секретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

Про це глава МЗС України повідомив у мікроблозі Twitter.

"Цей спеціальний формат "2+2" дозволяє нам шукати практичних рішень у політичній і безпековій сфері для того, щоби зміцнювати здатність України давати відпір російській агресії", - заявив Кулеба.

Як повідомляють американські журналісти в Twitter, і зокрема кореспондент CNN Кейтлан Коллінс, президент США Джо Байден теж має зустрітися з Кулебою і Резніковим.

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