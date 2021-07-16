Конфлікт стався між Вадимом Івченком та Миколою Сольським.

Народні депутати побилися у Верховній Раді 16 липня. Конфлікт розгорівся між нардепом від "Батьківщини" Вадимом Івченком та представником "Слуги народу" Миколою Сольським.

Про це повідомляє Апостроф.

Спочатку народні обранці просто стояли та розмовляли, потім Івченко вдарив Сольського кулаком по обличчю.

Після хльосткого удару політикам довелося розійтися. Кілька нардепів підбігли та встали між ними, щоб запобігти повторному спалаху агресії. При цьому колеги намагалися заспокоїти Сольського, який був обурений такою поведінкою Івченка.

Причина такої поведінки народних обранців невідома.

Як раніше повідомляв УНІАН, скандальний нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа засвітився на відпочинку в одному з найдорожчих готелів Анталійського узбережжя - п'ятизірковому Rixos Sungate. Там його "застукав" ветеран АТО Михайло Майман, з яким він побився в ресторані минулого року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова